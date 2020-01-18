18 Ocak 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katmış fakat lisanslarını çıkarmamıştı. Sarı-kırmızılılar, 3 futbolcunun da lisansını çıkardı.
18.01.2020
Galatasaray devre arası kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika'nın lisanslarını çıkardı.
Saracchi ve Sekidika, Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Denizlispor maçında forma giyebilecek. Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.
EN ÇOK İZLENENLER
- Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
- Takım Oyunu - 17/01/2020
- Spor Ajansı - 17/01/2020
- Fenerbahçe 3 puanla başlamak istiyor
- Son Sayfa - 17/01/2020
- "Bu hakemleri temizlemezseniz siz temizleneceksiniz"
- Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın lisansı çıktı
- Erman Toroğlu: Ersun Yanal sosyal medya sayesinde geldi
- Serdar Sarıdağ: Abdullah Avcı Guilherme'yi istemedi
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...