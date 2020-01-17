Erman Toroğlu: Fenerbahçe'de takıma Emre Belözoğlu hakim

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Benim gördüğüm Fenerbahçe'de takıma Emre Belözoğlu hakim" dedi.

Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de gelişim ve değişim var. 2,5-3 aydır takıma Emre Belözoğlu hakim. Comolli'nin yaptığı işi Emre yapıyor. Emre zaten bir şey için getirildi Fenerbahçe'ye. O konumda Milli Takım'da da çalışabilir. Zaten iki taraftan birini tercih edecek. Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Ersun Yanal'a fikir de veriyordur.