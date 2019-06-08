El Mundo Deportivo'dan Arda Turan iddiası
Gelecek sezonun planlanmasını sürdüren Barcelona'da takımdan gönderilecek isimler de belli olmaya devam ediyor.
İspanya'da yayın yapan ve Barcelona kulübüne yakınlığıyla bilinen El Mundo Gazetesi, Katalan ekibinin Arda Turan'ı takımdan göndererek para kazanmak istediğini ama bunun neredeyse imkansız olduğunu belirtti.
Arda için 40 milyon euro bonservis ödeyen Barcelona'nın bu parayı geri alamayacağını bildiğini ama zararını en aza indirmeye çalıştığını ifade etti. Haberde, Başakşehir ile kiralık sözleşmesi süren Arda Turan'ın kariyerine Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğü vurgulandı.
Katalan ekibinin Başakşehir ile yaptığı anlaşmada Arda'nın satış hakkını elinde bulundurduğu ancak buna karşın Barcelona'ya henüz bir teklif gelmediği ifade edildi.
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