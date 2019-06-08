Galatasaray'da gözler Afrika Kupası'nda
Transfere kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray'ın umudu Afrika Kupası... Sarı kırmızılılar, kasasına para koymak için satma kararı aldığı Mbaye Diagne'nin 21 Haziran'da Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Afrika Kupası'ndaki göstereceği performansı dört gözle bekliyor.
Senegalli forvetin, ülkesinin milli takımında oynayacağı futbolla özellikle Arap kulüplerinin dikkatini çekmesini umut eden sarı-kırmızılılar böylece konuşulan rakamların katlanacağını düşünüyor.
Süper Lig'de attığı 30 golün önemli bir referans olduğu noktasında birleşen yönetim, 27 yaşındaki oyuncudan daha da iyi bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Kasımpaşa'dan devre arasında şampiyonluk bonusuyla beraber 13 milyon euroya transfer edilen Diagne'den kar edilmesi halinde sarı-kırmızılı idareciler transferde daha rahat hareket edebilecek..
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