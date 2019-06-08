Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi

Galatasaray, Serie A'ya veda eden Empoli'nin futbolcuları Ismael Bennacer ve Hamed Junior Traore'ye talip oldu.

Hem orta sahayı gençleştirmek hem de Ndiaye'nin boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray rotasını İtalya'ya çevirdi.

FFP engeline takılmamak için kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonunu devreye sokmak isteyen sarı kırmızılılar, küme düşen Empolı'nın futbolcuları Ismael Bennacer ve Hamed Junıor Traore için devreye girdi.

Galatasaray bu iki oyuncudan birisini kadrosuna katıp hem orta sahayı gençleştirmeyi hem de Ndiaye'den oluşan boşluğu doldurmayı amaçlıyor. Yönetimin, piyasa değerleri 10'ar milyon euro civarında olan Bennacer ve Traore'nin opsiyonunu makul bir seviyeye çekmek için uğraştığı öğrenildi.

Ismael Bennacer geride bıraktığımız sezon Empolı formasıyla Serie A'da 37 maça çıktı ve 5 asiste imza attı... Hamed Junıor Traore ise 32 maçta forma giydi ve 2 gol 2 asistle katkı yaptı.