Çarpıcı yorum! "Galatasaray ile Fatih Terim düşman mı?"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Arda Turan'ın Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşmasını değerlendirdi. Demir, "Bu fotoğrafta garip ne olabilir? Galatasaray'da daha önce teknik adamlık yapmış bir adamla Arda Turan'ın fotoğraf vermesinde ne sıkıntı var? Fatih Terim ile Galatasaray küstü mü? Kulüpte heykeli dikilecek adam varsa Fatih Terim'dir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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