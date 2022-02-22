GALATASARAY HABERLERİ: Şok Olimpiu Morutan iddiası! "Kadro dışında kalma sebebi..."
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, flaş bir iddiada bulundu. Tüzemen, "Morutan konusunda Rumen takımların kendi arasında anlaşmazlık var. Bana gelen bilgiye göre Oğulcan olayından sonra ekstra bir hassasiyet var ve Morutan teknik tercihlerden dolayı kadro dışında kalmadı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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