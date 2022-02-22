GALATASARAY HABERLERİ: "Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'ın yaptığı hareketler olağandışı!"
A Spor yorumcusu Volkan Demir, Galatasaray'ı değerlendirdi. Demir, "Büyük kulüpler bu durumlara alışık olmadığı için doğal olarak oyuncularında da mental problemlerin olması normal. Taylan'ın yaptığı hareketi de Ömer'in yaptığı hareketi de olağandışı buluyorum" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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