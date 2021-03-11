11 Mart 2021, Perşembe
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Canlı yayında flaş sözler! "Beşiktaş ve Fenerbahçe Galatasaray'dan..."
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 sona erdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda, zemin konusunda ağır eleştirilerde bulundu ve yönetim sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bu durumu değerlendiren A Spor yorumcusu Murat Özbostan, "Kimse Kayserispor maçını konuşmuyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe bu olaydan sonra Galatasaray'ın önüne geçti." ifadelerine yer verdi.
11.03.2021
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