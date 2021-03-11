Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Younes Belhanda'nın kazandığı ücret belli oldu! "Alex de Souza kadar para almış"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan canlı yayında, Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın kazandığı toplam parayı açıkladı. Uzundurukan, Faslı oyuncu için harcanan paraları eleştirirken, "Alex de Souza kadar ücret almış" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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