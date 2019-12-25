25 Aralık 2019, Çarşamba

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Arda Turan'dan flaş hamle

Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan'ın, eski kulübüne dönmek için Barcelona'daki sözleşmesini feshedeceği iddia edildi.
25.12.2019

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