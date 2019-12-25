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Saracchi'de işlem tamam
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leipzig'in sol beki Saracchi'nin 1.5 yıllığına kiralanması konusunda Alman ekibiyle anlaştı...
25.12.2019
Sarı kırmızılılar, Uruguaylı sol bekin 1.5 yıllığına kiralanması konusunda Alman ekibi Leipzig ile anlaşmaya vardı...
Galatasaray, Leipzig'in 2018 yılında 12 milyon euro'ya bonservisini aldığı 21 yaşındaki oyuncu için kiralama bedeli ödemeyecek... Sarı kırmızılılar sadece Saracchi'nin ücretini karşılayacak. genç oyuncuya yarım sezon için 800 bin euro ödenecek.
Geçen sezon 20 resmi maçta oynayıp 1 asist yapan Marcelo Saracchi bu sezon 7 karşılaşmada görev yaptı ve 1 de gol kaydetti.
Leipzig'de beklediği şansı bulamayan Uruguaylı oyuncu sarı kırmızılı takımda yeniden çıkış yakalamaya çalışacak.
Saracchi transferinin ardından da 2 yıldır Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo'ya veda edilecek.
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