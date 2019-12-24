24 Aralık 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Atalay Babacan ve Mustafa Kapı Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin, Galatasaray ile sözleşmeleri sona erecek olan Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'yı kadrosuna katacağı iddia edildi. Konuyla ilgili son gelişmeleri A Spor yorumcusu Nevzat Dindar aktardı.
24.12.2019
Dindar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'ın Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'ya sunduğu yeni bir sözleşme yok. Dolayısıyla sezon sonunda serbest kalacaklar. Böylesine yetenekli iki oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması Fenerbahçe'nin ilgilenmesine yol açabilir ama oyuncuların şu anda Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir durumlarının söz konusu olmadığı aktarıldı. Atalay'ın Fenerbahçe'ye gideceğini düşünmüyorum ama Mustafa Kapı konusunda hala bir açık kapı var. Galatasaray, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamazsa mayıs ayında 18 yaşında girecek olan Mustafa Kapı'nın Fenerbahçe'ye imza atmasında herhangi bir engel bulunmuyor."
EN ÇOK İZLENENLER
- "Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sevmiyor"
- "Sivasspor'un puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi"
- Son Sayfa - 23/12/2019
- Ersun Yanal ne zaman açıklama yapacak?
- Fenerbahçe Obradovic'ten vazgeçmiyor
- Spor Ajansı - 24/12/2019
- "Galatasaray'da futbolcular Fatih Terim'i sevmiyor"
- Sabah Sporu - 24/12/2019
- Abdulkadir Parmak: Hedefimiz şampiyonluk
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı