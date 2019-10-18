18 Ekim 2019, Cuma
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"Andone bugün Falcao falan herkesi kenara attı"
Galatasaray, Süper Lig 8. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Galatasaray - Sivasspor maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Andone bugün Falcao falan herkesi kenara attı." ifadelerini kullandı.
18.10.2019
Erman Toroğlu'nun açıklamaları;
İlk 20 dakika Galatasaray takımı mücadele ediyor gözüktü ama arkadaşları top alma konusunda kendilerini höstermediler. Gerginlik vardı Galatasaraylı futbolcularda. Fırçayı yemişler belli. 20. dakikadan sonra futbolcular boşa çıkmaya başladı ve iyi top kullanamya başladılar. Emre Mor top ayağına kendiği zaman hala iyi işler yapıyor. Ceza alanına yakın yerde topla buluşsa çok şey yapabilir. Bu maçtaki olay şu; Andone'yi bu gece Galatasaray transfer etti. Herkes Falcao'nun altında ezildi. Andone bugün Falcao falan herkesi kenara attı. Diagne de dahil. Andone'nin ayağı çok iyi ve hızlı üstelik.
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