Flaş sözler! "Fatih Terim'in eski hali olsa..."

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Galatasaray - Sivasspor maçını değerlendirdi.

Galatasaray - Sivasspor maçının ardından flaş değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Fatih Terim'in eski hali olsa Belhanda'yı 70'te sokar 75'te çıkarır. Emre Mor'un yüzde yüz kazanılması lazım. Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı olması lazım. Bu sezon Fatih Terim'in Galatasaray'a katkısı yok." ifadelerini kullandı.