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Yıldız futbolcu hakkında flaş yorum! "Eski Bonucci yok"

Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, 36 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, İtalyan oyuncu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

11 Ocak 2024 | 09:36
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