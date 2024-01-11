Yıldız futbolcu hakkında flaş yorum! "Eski Bonucci yok"
Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, 36 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Leonardo Bonucci'yi kadrosuna kattı. A Spor yorumcusu Reha Kapsal, İtalyan oyuncu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
"Eski Bonucci yok" 11 Ocak 2024 | 12:00
01:34
Toroğlu yorumladı Serdar'ın müdahalesine kırmızı kart verilmeli miydi? 10 Ocak 2024 | 12:00
07:00
Edin Dzeko: Hedefim takımın başarısı! 10 Ocak 2024 | 12:00
00:56
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza eleştiri! "El freniydi" 10 Ocak 2024 | 12:00
00:47
İtalyan stoper Leonardo Bonucci Fenerbahçe için İstanbul'da! 10 Ocak 2024 | 12:00
02:05
F.Bahçe gol oldu yağdı! İsmail Kartal'la birlikte... 09 Ocak 2024 | 12:00
01:31
Toroğlu'dan yıldız isme övgü dolu sözler! "Kaç hafta yoktu..." 07 Ocak 2024 | 12:00
02:08
"Bugün gelse yarın oynar" 03 Ocak 2024 | 12:00