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Erman Toroğlu yorumladı Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in müdahalesine kırmızı kart verilmeli miydi?

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Tümosan Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 4. dakikasında Serdar Aziz'in müdahalesinin ardından Emrehan Gedikli yerde kaldı. Pozisyonu yorumlayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Kesin sarı kart. Hatta sarı buçuktan kırmızı verse ne yaparsın?" ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri

10 Ocak 2024 | 23:03
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