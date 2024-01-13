İsmail Kartal kara kara düşünüyor! Fenerbahçe'de kimler ayrılacak?
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de, yabancı kontenjanı aşılmış durumda... Sarı-lacivertliler Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'ye yer açmak için 2 yabancıyı göndermek zorunda kalacak. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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