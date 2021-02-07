Turgay Demir: Erol Bulut'un Fatih Terim karşısında sistemi yoktu

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Demir, "Erol Bulut'un ne sistemi vardı, ne planı vardı." dedi.

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