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Turgay Demir: Erol Bulut'un Fatih Terim karşısında sistemi yoktu

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Demir, "Erol Bulut'un ne sistemi vardı, ne planı vardı." dedi.
07.02.2021
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