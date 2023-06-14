TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Bruma ile yollar ayrıldı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Bruma'nın Braga'ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:28
Fenerbahçe'de Bruma ile yollar ayrıldı 14 Haziran 2023 | 12:00
00:08
Jesus ile Arda arasında gülümseten diyalog! 14 Haziran 2023 | 12:00
00:39
Canlı yayında transferi açıkladı! F.Bahçe ve Paredes... 14 Haziran 2023 | 12:00
00:25
Ryan Kent nasıl bir futbolcu? 13 Haziran 2023 | 12:00
01:37
Murat Sancak'tan flaş Montella ve F.Bahçe sözleri! 12 Haziran 2023 | 12:00
03:16
İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi son durum 11 Haziran 2023 | 12:00
00:25
Jesus'un tercihi nasıl olacak? 11 Haziran 2023 | 12:00
02:52
Fenerbahçe yine hüsranla bitirdi! 08 Haziran 2023 | 12:00