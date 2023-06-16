Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a güvenoyu çağrısı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulundu. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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