FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus ile Arda Güler arasında gülümseten diyalog!
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan kupa finali sonrası takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Portekizli teknik adam, mücadele sonrası öğrencisi Arda Güler'le vedalaştı. Arda Güler veda sırasında İngilizce "Where you go?" (Nereye gidiyorsun?) dedi. Genç yıldız ile Jesus arasındaki bu diyalog sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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