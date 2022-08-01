TRANSFER HABERİ: Alioski Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sol bek Ezgjan Alioski’nin transferi konusunda kulübü Al Ahli prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
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