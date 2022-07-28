Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
Fenerbahçe yeni defansına kavuştu. Sarı lacivertlilerin Fransa Ligi takımlarından Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres, İstanbul'a geldi. Brezilyalı savunmacı, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. İşte yıldız futbolcunun ilk görüntüleri... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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