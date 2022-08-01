FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dimitris Pelkas Hull City'ye doğru!
Fenerbahçe'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde hareketli saatler yaşanıyor. İngiliz ekibi Hull City, sarı lacivertlilere Dimitris Pelkas için 3 milyon Sterlin teklif etti. Tarafların transfer için anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Pelkas Hull City'ye doğru! 01 Ağustos 2022 | 12:00
04:29
Alioski Fenerbahçe'de! İşte sözleşme detayları 01 Ağustos 2022 | 12:00
00:23
Luan Peres İstanbul geldi! 28 Temmuz 2022 | 12:00
00:29
Flaş hakem eleştirisi! "Faul bile yok" 28 Temmuz 2022 | 12:00
02:13
F.Bahçe'nin tur şansı ne? Usta isimden flaş sözler! 27 Temmuz 2022 | 12:00
10:48
Mircea Lucescu'dan Jorge Jesus'a flaş yanıt! 26 Temmuz 2022 | 12:00
01:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! 26 Temmuz 2022 | 12:00
17:09
Jesus'tan ilk 11 açıklaması! 26 Temmuz 2022 | 12:00