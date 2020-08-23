Tolga Ciğerci Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın oyuncularından Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır." denildi. Açıklamada, "Değerli futbolcumuza çubuklu formamızla başarı dolu bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

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