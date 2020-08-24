Fenerbahçe Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna kattı

İspanyol gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Las Palmas'tan Lemos'u kadrosuna kattığını belirtti. Kanarya, bu transfer için 1.5 milyon Euro ödeyecek. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Olursa iyi transfer" ifadelerini kullandı.

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