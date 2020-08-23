23 Ağustos 2020, Pazar

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Altay Bayındır: Fenerbahçe camiası şampiyonluğu çok özledi

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, "Camiada herkes şampiyonluğu çok özledi. Bu hedefe ulaşmak için tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız." dedi.
23.08.2020
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