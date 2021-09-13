13 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli Altay Bayındır'a flaş sözler! "Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi"
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere tamamlandı. Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, kaptırdığı topun ardından penaltı yaparak Fenerbahçe'nin gol yemesine sebebiyet verdi. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu pozisyonu yorumladı. Uluç, "Yaptığı hatanın ağırlığı altında ezildi" dedi. İşte detaylar...
13.09.2021
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