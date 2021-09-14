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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza övgü! "Sezonun en flaş transferi"

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Spor Ajansı programında Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dindar, "Min-Jae Kim bu sezonun en flaş transferlerinden. Gustavo, geçen sezona göre daha iyi. Osayi Samuel, Sivasspor maçında takımın en iyisiydi. Muhammed ise bu seviye için henüz erken diye düşünüyorum. Taraftar da bir yere kadar sabreder" şeklinde konuştu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
14.09.2021
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