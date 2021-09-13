13 Eylül 2021, Pazartesi
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"Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toparlanması uzun sürecek"
Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Sabah Sporu programına canlı bağlanarak futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ı biraz bekleyeceğiz, toparlanmaları uzun sürecek. Belki Fenerbahçe biraz çabuk toparlayabilir ama Galatasaray'da değişiklikler uzun sürecek." dedi. (FB GS haberi)
13.09.2021
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