Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'ye çok kariyerli bir hoca gelecek"

A Spor yorumcularından Ahmet Akcan, canlı yayında Fenerbahçe'nin gündemini değerlendirdi. Teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için Akcan, "Rafael Benitez'den bahsediyorsanız ben bu işin gerçekleşeceğini bekliyorum. Gerçekleşmemesi durumunda kariyer olarak Benitez'den aşağı olmaması lazım. Buradan anlayacağımız, Benitez veya o kalitede bir teknik direktör Fenerbahçe'ye geliyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

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