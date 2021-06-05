05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Anadolu Efes maçı sonu sert çıkış! "Bu işin tadı kaçtı"
ING Basketbol Süper Ligi Play-Off final maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Mücadeleye, maçın son bölümlerinde çıkan tartışma damga vurdu. Melih Mahmutoğlu ve Chris Singleton arasında yaşanan kavganın ardından bu 2 oyuncunun yanı sıra sarı lacivertlilerden 3 oyuncu daha diskalifiye oldu. Maçın ardından Fenerbahçe'de basketbol takımından sorumlu olan yönetici Sertaç Komsuoğlu, hakem kararlarına tepki gösterdi. Komsuoğlu, "Bu işin tadı kaçtı. Anadolu Efes'i şampiyon yapacaklarsa söylesinler bilelim" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
05.06.2021
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