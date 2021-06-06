Son dakika transfer haberi: Canlı yayında bomba açıklama! "Fenerbahçe Löw ile görüştü"

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme flaş bir teknik direktör geldi. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Daha önce Rafael Benitez'in adı sarı-lacivertli takım ile anılmıştı. Çorlu, "Fenerbahçe yakın zamanda Löw ile görüştü." ifadelerinde bulundu. (FB spor haberleri)

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