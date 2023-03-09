SEVILLA - FENERBAHÇE CANLI İZLE | Sevilla - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi son detaylar! Mücadele ne zaman oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlayacak?
SEVILLA - FENERBAHÇE CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'nın konuğu oluyor. Zorlu mücadele 9 Mart Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN ekranından naklen yayınlanacak. Sevilla - Fenerbahçe maçını CANLI izle...
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