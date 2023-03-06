FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Sevilla maçı yorumu! "Böyle takımdan korkacaksın"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'nın kounğu olacak. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadele öncesi görüşlerini ifade etti. Toroğlu, "Böyle köklü takımlardan korkacaksın. Adamlar alışkın. Affetmezler. Bu maçları başka oynarlar. Bu maçlar oyuncular için vitrin maçı. 10 tane Süper Lig maçı oynayacağına bir tane Sevilla maçı oyna. Sonra dön ikinci Sevilla maçını oyna." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri
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