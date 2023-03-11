FENERBAHÇE HABERİ: Erman Toroğlu'dan Jorge Jesus sözleri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hakkında konuştu. Toroğlu, "Jorge Jesus'un açıklamaları için olabilir ya hava da olabilir buraya alışamamış olabilir. İnsanların görüşüdür bu saygı duymak lazım. Buna hemen tepki göstermenin ben bir anlamını görmüyorum" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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