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Ozan Tufan'dan Fenerbahçe sözleri! "Bir kişi bile..."

Son dakika haberleri... İngiliz ekiplerinden Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, basın toplantısının ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tufan'ın hedefinde ise, kendisine dönüş yapılmadığını kaydettiği Fenerbahçe yönetimi vardı. İşte o sözler...

09 Temmuz 2022 | 13:51
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