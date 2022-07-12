FENERBAHÇE HABERİ: Mesut Özil'le ilgili şok sözler! "Kendi kendini imha etti"
A Spor yorumcusu Gürcan Bilgiç, Transfer Raporu programında açıklamalarda bulundu. Bilgiç, sarı lacivertlilerle yolları ayrılan Mesut Özil'le ilgili, "Bu ayrılık çoktan noktalanmıştı. Mesut gibi bir oyuncun varsa ya oynatacaksın ya göndereceksin. Ancak Mesut kendi kendini imha etti. Fenerbahçe'ye gelirken 312 bin kişi uçağını izlemişti" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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