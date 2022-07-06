FENERBAHÇE HABERİ - Bruno Fernandes'ten Arda Güler'e mesaj!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Bruno Fernandes, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e mesaj gönderdi. Portekizli futbolcu mesajında "Merhaba Arda Güler. Bu sezon için sana iyi şanslar diliyorum. Umarım birçok maça çıkar ve birçok kupa kazanırsın. Çok iyi bir teknik direktöre sahipsiniz bunun tadını çıkarın." ifadelerini kullandı. (FB spor haberi)
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