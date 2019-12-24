25 Aralık 2019, Çarşamba

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Nabil Dirar: Beşiktaş maçında kalpten oynadık

Fenerbahçeli Nabil Dirar, Beşiktaş derbisindeki oyundan memnun... fotomac.com.tr'den Görkem Ağgündüz'e açıklamalarda bulunan Faslı futbolcu, "Beşiktaş karşısında takım olarak güzel mücadele sergiledik, kalpten oynadık. Zaten bu şekilde oynamaya devam edersek kimsenin bizi durdurabileceğini sanmıyorum." şeklinde konuştu.
24.12.2019

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu belirten Dirar, "Büyük bir kulüpte oynadığımın farkındayım. Ben sahaya çıktığımda kulübüm ve arkadaşlarım adına en iyisini vermeye çalışıyorum. Sezon sonunda da umuyorum ki güzel şeyler elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Ligde gerçekten iyi takımlar var. Sivasspor, Malatyaspor, Beşiktaş ve Alanyaspor gibi... Biz tabii ki her takıma saygı duyuyoruz ancak bu saygıyı ölçülü bir şekilde yapıyoruz. Çünkü biz büyük bir takımız. Ligin ilk yarısında dış sahada yaptığımız hataları ikinci yarıda yapmamaya gayret edeceğiz." dedi.

Sezon başında Bayern Münih ile oynanan hazırlık maçında taraftarların kendisine tepki göstermesi üzerine sahayı terk etmek istemesiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Dirar, "Açıkçası zorlu zamanlardı. Özellikle Bayern Münih maçına ben tek idmanla çıkmıştım. Fakat taraftara verdiğim tepki hoş değildi. Onlara da hak veriyorum çünkü oyundan ve skordan dolayı mutlu değillerdi. Açıkçası böyle davranmamam gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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