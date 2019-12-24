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Fenerbahçe'de hedef Ricardo Rodriguez
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde öncelik sol bek takviyesi olarak belirlendi... Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez yer alıyor.
24.12.2019
Fenerbahçe yönetimi 27 yaşındaki İsviçreli sol bek için girişimlerini hızlandırdı. Sportif direktör Damien Comolli, Beşiktaş derbisini Ülker Stadyumu'nda izleyen Ricardo Rodriguez'in menajeri ile bir araya geldi.
Sarı lacivertliler 7 milyon Euro bonservis bedeli istenen İsviçreli futbolcu için satın alma opsiyonlu 1,5 yıllık kiralama teklifi sundu. Taraflar arasında yapılan pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi.
Milan'da fazla forma şansı bulamayan Rodriguez'in ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. İtalyan ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Ricardo Rodriguez, 2017 yazında 15 milyon Euro'ya transfer edilmişti.
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