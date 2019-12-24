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Emre Belözoğlu: Favorinin kim olduğunu ispatladık

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğumuzu ispatladık" dedi.
24.12.2019

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Kadıköy'de Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan haberde tecrübeli futbolcu, derbi zaferinde en önemli payın taraftarda olduğu ifade etti.

"Yarışta olduğumuzu kanıtladık" diyen Emre Belözoğlu, "Taraftarın bitmeyen enerjisi, takıma da yansıdı. 90 dakika boyunca bir an olsun kopmadılar ve takımı ayakta tuttular" dedi.

Yokluğunda sahaya kaptan çıkan Ozan Tufan'a ayrı parantez açan tecrübeli orta saha, "Onu ayrıca kutluyorum. Çünkü sahada basmadık yer bırakmadı. Arkadaşlarını ateşlerken, attığı golle de maçı koparan isim oldu. Bu yıl müthiş bir özveri sergiliyor. Ancak Beşiktaş galibiyeti bir kişiye mal edilmez, tüm takımımın başarısı. Başta taraftar olmak üzere, yönetim, teknik ekip, futbolcular ve tüm camia kenetlendi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu ispatladı" dedi.

Sevinci fazla abartmayıp, Rize deplasmanına odaklanacaklarını söyleyen Fenerbahçe'nin kaptanı, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir Rize deplasmanı var. Bu karşılaşmada artık deplasman kabusuna son vermek istiyoruz. Eğer iddiamızı sürdürmek istiyorsak, bundan sonra dış sahada da kazanmak zorundayız" diye konuştu.

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