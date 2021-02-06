06 Şubat 2021, Cumartesi
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Mehmet Emin Uluç: Fenerbahçe Gustavo'dan ibaret değil
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Fenerbahçe Gustavo'dan ibaret değil. Sahaya çıkacak 11 oyuncu en az Gustavo kadar çabayla mücadele edecektir. Ozan, Sosa, Mert Hakan üçlüsünü bekliyorum bu akşam." dedi.
06.02.2021
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