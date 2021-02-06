06 Şubat 2021, Cumartesi
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Canlı yayında duyurdu! Mesut Özil oynayacak mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç Mesut Özil hakkında flaş bir açıklama yaptı. Uluç, "Mesut Özil'in 20-25 dakika oynamasını bekliyorum. Skora ve oyuna göre değişebilir, belki ikinci yarıya Mesut ile başlayabilir hoca." dedi.
06.02.2021
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