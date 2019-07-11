11 Temmuz 2019, Perşembe
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Mehmet Emin Uluç: "Eljif Elmas 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satıldı"
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Eljif Elmas ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Fenerbahçe'nin Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığını açıkladı.
11.07.2019
Uluç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Eljif Napoli'yle anlaştı ve 18 milyon Euro'luk bir anlaşma söz konusu. Fenerbahçe tarihinin en karlı transferinden bahsediyoruz. 150 bin Euro'ya alınan bir oyuncuyu 120 kat fiyatına satılıyor. Anormal bir durum."
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