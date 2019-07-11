11 Temmuz 2019, Perşembe
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Yıldız oyuncunun menajeri İstanbul’da! Masaya oturuldu
Fenerbahçe için Konoplyanka iddiası... Sport1'in haberine göre; Yıldız oyuncu Konoplyanka'nın menajeri İstanbul'da Fenerbahçe ile görüşüyor. A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen, Transfer Gelişmesi programına canlı bağlanarak transfere dair detay ve gelişmeleri aktardı.
11.07.2019
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