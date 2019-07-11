11 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Transfer dönemimin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de tarihi bir karar alındı. Yönetimin verdiği karar doğrultusunda hareket edecek olan sarı lacivertlilerde radikal bir adıma imza atıldı. Transferle ayrılık konusunu masaya yatıran Kanarya'da kurmayların attığı bu adımın ayrıntıları ve son dakika Fenerbahçe gelişmesi haberimizde...

Giriş Tarihi: 11.07.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 13:51
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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Fenerbahçe'de tarihi adımlar atılmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Sarı lacivertlilerde yönetimden flaş bir karar geldi. O karar ve yaşanan diyalog şöyle;

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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Merih Demiral'ı Avrupa'ya götüren menajerin Kanarya'nın genç yeteneğine kanca atması sonrası yönetim küplere bindi.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Bunu öğrenen yönetim sazı eline aldı ve bir telefon görüşmesi yaptı.

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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi

Bu arada o menajerin, Merih'in Sassuolo'ya transferini sağlayan Cenk Melih Yazıcı olduğu öğrenildi.

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