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Fenerbahçe'den tarihi transfer kararı! Menajer yasağı geldi
Transfer dönemimin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de tarihi bir karar alındı. Yönetimin verdiği karar doğrultusunda hareket edecek olan sarı lacivertlilerde radikal bir adıma imza atıldı. Transferle ayrılık konusunu masaya yatıran Kanarya'da kurmayların attığı bu adımın ayrıntıları ve son dakika Fenerbahçe gelişmesi haberimizde...
Giriş Tarihi: 11.07.2019 13:48 Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 13:51
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