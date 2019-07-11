11 Temmuz 2019, Perşembe

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Napoli'den Eljif Elmas açıklaması

Napoli Başkanı De ​Laurentiis, Fenerbahçe'nin futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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