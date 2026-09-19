Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekibin Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...