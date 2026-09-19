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Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem tepkisi!
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Ertuğrul Doğan'dan maç sonu hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavili ekibin Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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